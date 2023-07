AI Trips di Travel Compositor sbarca sui siti dei t.o. italiani

16:04

Lanciato il mese scorso, AI Trips, la piattaforma di intelligenza artificiale per agenti di viaggi e tour operator di Travel Compositor, è sbarcata nel mercato italiano.

Pubblicità

AI Trips è infatti stato implementato sui siti web di Amareitalia e Orizzonti, su quello della rete paneuropea di agenzie di viaggi Evolution Travel e sul portale del ricettivista italiano Acetours. Fra gli altri operatori che hanno scelto la loro piattaforma nel mondo, la Ota spagnola Central de Vacaciones e quella portoghese Interpass, il gruppo turistico giordano-turco Trave One, il tour messicano operatori Es viajar e Viajes Lili, i tour operator argentini TipTravel e Delfos.



AI Trips utilizza algoritmi avanzati di apprendimento automatico che analizzano ed elaborano in tempo reale un'ampia gamma di dati, dalle preferenze dell'utente alle informazioni su destinazioni, meteo ed eventi locali. Ciò consente di fornire ai clienti viaggi unici e personalizzati, offrendo risposte e risultati adattati alle esigenze individuali del viaggiatore e consentendo loro di passare in pochi clic da una singola domanda a una prenotazione di viaggio.



“Ringrazio in particolare questi primi clienti per la loro collaborazione – dice Manuel Aragonés, ceo di Travel Compositor - , perché con le ricerche che stanno elaborando, ci stanno aiutando a migliorare le prestazioni giorno dopo giorno”.