di Isabella Cattoni

08:04

Quella del 2023 passerà alla storia come una strana estate… Boom di prenotazioni nei primi mesi dell’anno, ottima performance delle stagioni di spalla, con giugno e settembre-ottobre gettonatissimi, ma… c’è sempre un ‘ma’, questa volta condizionato da un aumento dei prezzi che ha portato molte famiglie a modificare i piani di vacanza o quantomeno a ridurne la durata.

Non fa eccezione il Gruppo Fruit Viaggi, che a fronte di buone vendite sui periodi di spalla, si è trovato a gestire un agosto lento, specie per quanto riguarda Turchia e Tunisia. “Dopo un inizio d’anno brillante, agosto si muove a rilento, ragion per cui a livello generale sul mercato si è proceduto a una rivisitazione dei prezzi, sia in Italia sia all’estero – spiega il direttore trade & marketing, Raffaele Sigillo (nella foto) -. In particolare la Turchia fatica a decollare, sia per la situazione geopolitica sia perché manca una promozione incisiva sul nostro mercato. Medesimo discorso per la Tunisia, poco richiesta dal cliente e poco proposta dalle agenzie di viaggi”.



Sigillo riconferma invece l’ottima performance dell’Egitto, “Vero traino delle prenotazioni in ogni periodo dell’anno. Malgrado i prezzi più alti e malgrado ci sia tanta disintermediazione, gli aeroporti sono saturi. Proprio per questo abbiamo riconfermato anche per la prossima stagione tutte le operazioni su questa destinazione, senza stop”.



Bene anche l’Italia, malgrado i rincari che hanno interessato tutto il mercato. “Campania, Calabria, Puglia e Sicilia guidano le vendite e, grazie a una rimodulazione delle tariffe, siamo riusciti a far ripartire le prenotazioni anche su agosto, che segnavano una fase di rallentamento”.



Il Gruppo Fruit è comunque al lavoro per la prossima stagione. Oltre all’implementazione della piattaforma tecnologica, che verrà rilasciata in autunno, si guarda all’Africa. Con il brand InViaggi dal 19 dicembre e fino a Pasqua sarà possibile viaggiare in Kenya, con voli da Roma e Milano e soggiorno al Jacaranda Beach Resort. “Fra qualche giorno apriremo anche le prenotazioni invernali su Zanzibar, anch’essa raggiunta da collegamenti Neos da Roma, Milano e kda un terzo aeroporto”.