10:23

Norwegian Cruise Line lancia una commissione extra per gli agenti di viaggi su ogni prenotazione effettuata sulle crociere 2023 in Europa. L’iniziativa è valida per tutto il mese di agosto e l’entità del bonus varia a seconda della durata della navigazione e dalla categoria della cabina.

Prenotando, ad esempio, una cabina con balcone per una crociera di 7 o più giorni si riceveranno 75 euro in aggiunta alla normale commissione. Effettuando l'upselling a una categoria di cabina superiore, invece, gli agenti di viaggi saranno ricompensati con una commissione più elevata.



Opportunità per tutto il mese di agosto

"Questa - commenta Jürgen Stille, Senior Director Business Europe di Norwegian Cruise Line - è un’opportunità concreta per gli agenti di massimizzare i guadagni vendendo le crociere in Europa di Ncl. La programmazione di quest'anno è interessante sia per gli agenti di viaggi, sia per i loro clienti: offriamo un ottimo rapporto qualità-prezzo, con molti servizi inclusi nella tariffa della crociera e l’upgrade Free at Sea, che include ristoranti di specialità, pacchetto premium per le bevande, sconti per le escursioni a terra e altro ancora".



La flotta

Sono nove in totale le navi Ncl che, fino a dicembre 2023, salperanno da 13 porti per itinerari dai 5 ai 16t giorni. Tra le unità la Norwegian Prima e la Norwegian Viva, le prime due dell'innovativa Classe Prima della compagnia. Tra le proposte la crociera di di 12 giorni della Norwegian Gem in partenza da Bilbao, in Spagna, alla volta di un mix di capitali dell’Europa occidentale. La Norwegian Star, invece, navigherà in un itinerario di 14 giorni da Tromsø, Norvegia a Reykjavik, Islanda, accompagnando gli ospiti attraverso i sentieri dei Vichinghi.