Costa Crociere lancia la ChocoCruise 2023, il viaggio del cioccolato

12:55

Una crociera dedicata al cioccolato. È quella proposta da Costa Crociere in collaborazione con Barry Callebaut, che dal 17 al 24 novembre 2023 porterà i suoi ospiti a bordo di Costa Toscana nel Mediterraneo, in un itinerario ricco di gusto, con tappe a Genova, Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia/Roma e nello stesso tempo in un viaggio alla scoperta del ‘cibo degli Dei’.

Nel corso di questa crociera a tema, 5 tra i più grandi maestri pasticceri al mondo, provenienti da Italia, Spagna, Francia, Svizzera e Belgio, membri della Barry Callebaut chocolate academy e ambasciatori di Barry Callebaut, insieme a Riccardo Bellaera, corporate pastry & bakery chef di Costa, proporranno un vero e proprio viaggio nel viaggio, alla scoperta dell’arte della pasticceria legata al cioccolato. I cinque maestri pasticceri che saranno a bordo della ChocoCruise 2023 sono Alberto Simionato (Italia), Joël Perriard (Svizzera), Philippe Bertrand (Francia), Ramon Morató (Spagna) e Alexandre Bourdeaux (Belgio).



Il programma prevede esperienze che avranno tutte come protagonista il cioccolato. Gli ospiti potranno sperimentare piatti a base di cioccolato dalla colazione alla cena, inclusi i piatti salati, gustando questo alimento in tutte le sue declinazioni e abbinamenti, a seconda della destinazione visitata dalla nave.



Nel corso della settimana si svolgeranno incontri e show cooking con i maestri pasticceri e Riccardo Bellaera, che racconteranno al pubblico le loro storie professionali e i loro segreti in cucina, illustrando la preparazione di un piatto del giorno a base di cioccolato.



Ogni giorno gli ospiti potranno seguire workshop legati alla cultura del cioccolato nel Lab, il laboratorio di cucina della nave, accompagnati da degustazioni dei dolci d’autore dei maestri pasticceri.



Il cioccolato sarà protagonista anche nel beverage, grazie alla partnership con Bacardi, con la quale due maestri barman italiani proporranno cocktail speciali e unici, utilizzando tra gli ingredienti proprio il cioccolato.