Viaggi dell’Elefante e la sostenibilità: l’operatore ottiene lo status di Partner Travelife

Un altro traguardo nel cammino di Viaggi dell’Elefante verso la sostenibilità. Lo scorso 27 luglio l’operatore ha ottenuto lo status di Partner Travelife, primo passo verso la certificazione ufficiale che il Gruppo intende conseguire.

Il titolo arriva per gli sforzi profusi dal t.o. in materia di sostenibilità e Responsabilità Sociale d’Impresa. “Il riconoscimento dello status di Travelife Partner a Viaggi dell’Elefante è un merito al nostro modello di sviluppo imprenditoriale – commenta in una nota Enrico Ducrot, proprietario e ceo di Viaggi dell’Elefante -. Il tour operator è l’anello di congiunzione tra la destinazione e il cliente finale pertanto il suo ruolo è fondamentale per guidare il cliente verso un approccio più responsabile e allo stesso tempo vincolare i fornitori a seguire buone pratiche che riducano l’impatto ambientale del turismo sulla destinazione. Le aziende del nostro gruppo, il tour operator Viaggi dell'Elefante, le agenzie di viaggi Ecoluxury Travel, la Collection Ecoluxury Retreats of the World e l’Ecoluxury Fair, lavorano unite al conseguimento di questo obiettivo”.