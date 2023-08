15:10

Una programmazione che copre tutti i continenti, con una gamma di proposte che va dalle mete più classiche ai nuovi luoghi caldi, dalle minicrociere agli itinerari più lunghi. Msc Crociere ha aperto lee vendite per l’inverno 2024/2025 con oltre 150 nuove partenze in tutto il mondo.

Ai Caraibi, ad esempio, le navi posizionate saranno sei, con una vasta gamma di itinerari in partenza da Miami, Port Canaveral (Orlando), New York City e altri porti. Da New York salperà Msc Meraviglia, mentre Msc Seascape leverà le ancore ogni sabato da Miami, per crociere di sette giorni nei Caraibi orientali e tappe in Repubblica Dominicana, Portorico e Ocean Cay. I viaggi nei Caraibi occidentali daranno invece la possibilità di visitare Giamaica, Isole Cayman, Messico e ancora Ocean Cay.



Sempre focus sui Caraibi anche per Msc Seaside, che offrirà crociere di 7 notti da Miami. Base a Miami anche per Msc Divina, con itinerari dalle 3 alle 10 notti.



Gli Emirati secondo Msc

Negli Emirati Arabi, invece, farà il suo debutto Msc Euribia, con partenza da Dubai per viaggi di 7 notti con tappe anche ad Abu Dhabi e nell’isola di Sir Bani Yas e uno scalo anche a Doha, la capitale del Qatar. Msc World Europa, la prima nave della futuristica World Class, sarà invece posizionata nel Mediterraneo e salperà da Genova ogni domenica, per un itinerario di 7 notti con partenze anche da Civitavecchia e Messina alla volta di La Valletta, Barcellona e Marsiglia.



Msc Preziosa, poi, sarà in partenza ogni domenica da Amburgo con tappe a Bruges e Bruxelles, Rotterdam, Parigi e infine Londra. Il 5 gennaio 2025 la nave salperà per una crociera di 21 notti da Southampton per visitare le Canarie e Madeira, oltre al Marocco.



Rotta verso i Caraibi del Sud per Msc Virtuosa, che avrà come homeport Fort-de-France, in Martinica. Da lì partirà per sette notti alla scoperta di Guadalupa, Isole Vergini, St. Maarten, Saint Kitts e Nevis, Antigua e Barnnuda, e poi ancora Saint Vincent e Grenadine, Barbados, Grenada e Saint Lucia.



Infine in Egitto Msc Musica salperà da Safaga facendo scalo a Luxor, Gedda in Arabia Saudita, Aqaba in Giordania e Sharm el Sheikh.