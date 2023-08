Il debutto di Explora I: salpa la nave lusso con il primo viaggio in Nord Europa

15:55

Ha debuttato ieri Explora I, l’attesissima prima nave di Explora Journeys, che è salpata per il suo viaggio inaugurale che durerà sette notti e condurrà gli ospiti attraverso i paesaggi di Lerwick, nelle Isole Shetland e Kirkwall, nelle Orcadi, prima di dirigersi a Reykjavik, in Islanda.

Primo di una serie di itinerari che attraverseranno tre continenti, questo viaggio nel Nord Europa è stato progettato per enfatizzare la filosofia del marchio "Ocean State of Mind", con esperienze coinvolgenti che mirano a gratificare gli ospiti. Oltre all'esperienza a bordo, gli ospiti avranno la possibilità di approfittare di attività uniche come l'esplorazione delle affascinanti vie d'acqua di Copenaghen in kayak, la scoperta delle Shetland a cavallo e un pernottamento in Islanda per esplorare i siti all'interno del Circolo d'Oro.



"È un onore dare il benvenuto ai primissimi ospiti a bordo della nostra nave e condividere con loro questo momento speciale. Con la prima partenza di Explora I inizia una nuova era di viaggi oceanici di lusso" dice Michael Ungerer, ceo di Explora Journeys.



In agosto la nave farà nuovamente scalo nel porto di Copenaghen per una crociera che salperà verso Amburgo, in Germania. Explora I trascorrerà diverse settimane in Nord Europa per offrire una gamma di itinerari diversi, quindi attraverserà l'Atlantico e trascorrerà l'inverno in Nord America e nel Mar dei Caraibi, prima di tornare in Europa nell'estate del 2024 per itinerari nel Mar Mediterraneo.



Per quanto riguarda il resto della flotta, Explora II è attualmente in costruzione in Italia ed entrerà in servizio nell'agosto 2024. A seguire, Explora III sarà la prima delle due navi alimentate a GNL (gas naturale liquefatto) che entreranno a far parte della flotta di Explora Journeys: la nave sarà consegnata nel 2026 e Explora IV nel 2027.