08:35

“Il governo greco, insieme alle istituzioni locali, offrirà una settimana di vacanza gratuita a Rodi la prossima primavera o autunno a tutti coloro le cui vacanze sono state interrotte a causa degli incendi”. A dichiararlo il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis in un’intervista all’emittente privata britannica Itv.

Misotakis ha inoltre assicurato che la situazione a Rodi è tornata alla normalità e i roghi hanno interessato solo il 15% dell’isola.



Intanto Ectaa (European Travel Agents' and Tour Operators' Associations), Hatta (Hellenic Association of Tourist and Travel Agencies) e Fedhatta (Federation of Hellenic Associations of Travel & Tourist Agencies) si sono incontrati per fare il punto sull’andamento e sulle possibili criticità ancora in corso sulle isole greche.



Verso la normalità

Le buone notizie arrivano, oltre che dal primo ministro, anche da George Hatzimarkos, governatore della regione dell'Egeo meridionale, secondo il quale la vita sta tornando alla normalità per l'intera isola di Rodi, comprese le zone colpite. Dei 41 alberghi evacuati, 35 sono già di nuovo operativi. È anche disponibile una mail a cui scrivere per ottenere informazioni tempestive: rhodesislandofficial@gmail.com.



I tour operator europei hanno riconosciuto gli impegni delle autorità greche e della popolazione locale per la salvaguardia dei visitatori e hanno delineato le preoccupazioni che devono affrontare con i vacanzieri. “La Grecia ha dimostrato di essere in grado di trovare soluzioni a eventi imprevisti su larga scala in modo umano ed efficace e questo risultato non deve essere sottovalutato" ha concluso Frank Oostdam, presidente di Ectaa.