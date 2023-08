di Amina D'Addario

09:07

Una misura che “attendevamo da tempo”. Gianni Rebecchi, presidente Assoviaggi, ha commentato così il Decreto Contributi del Mitur che stanzia i 39 milioni di euro a sostegno della distribuzione organizzata. “È una misura - ha sottolineato nel corso di un webinar promosso dall'associazione - che fa riferimento a sostegni relativi alle perdite di fatturato del 2021”.

Le domande potranno essere inoltrate in modalità elettronica su apposita piattaforma dalle 12 dell’8 agosto fino alle 12 del 22 settembre. Non essendo un “click day”, saranno valide tutte le istanze presentate fino alla chiusura della piattaforma. I fondi disponibili saranno erogati sulla base del calcolo teorico del contributo spettante, senza criterio di priorità temporale.



Le agenzie 'giovani'

Come per i precedenti ristori, potranno inoltrare la domanda anche aziende costituitesi tra il 1° gennaio 2020 e il 23 marzo 2022, ma il contributo non supererà in questo caso i 1.500 euro. “La norma primaria, non derogabile - ha spiegato Martina Rosato, dirigente del Mitur -, prevedeva che fossero ammesse anche le imprese costituite dopo il primo gennaio 2020. Le segnalazioni delle associazioni di categoria ci hanno permesso di correggere uno dei vulnus maggiori, ossia lo sbilanciamento nell’erogazione dei contributi anche a quelle aziende che non avevano fatturati confrontabili con il pre-Covid. Pur mantenendole nella platea, abbiamo posto numerosi paletti e sistemi di verifica anche successivi all’erogazione del contributo”.



Sulle modalità di presentazione delle istanze, Rosato ha precisato che “si accede alla piattaforma con l’identità digitale (Spid o Cie). Può presentare la domanda l’impresa o il soggetto delegato e si compila quasi tutto online: questo agevola sia l’utente che noi nel calcolo più o meno automatizzato dei contributi”.