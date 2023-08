Azimut e il Mice, al t.o. la logistica dell'edizione 2023 di Emt

17:00

Azimut Tour Operator & Dmc si è aggiudicata la logistica di European Medical Tourism 2023, l’evento – giunto alla settima edizione – organizzato da Bookingsmed Italia e che si svolgerà a Chianciano Terme il prossimo 16 e 17 novembre.

Azimut avrà il compito di gestire gran parte delle sistemazioni necessarie per lo svolgimento dell’ Emt 2023, il meeting internazionale sul turismo medicale e termale realizzato con il patrocinio di Federterme, Aiav e Comune di Chianciano. Per quest’anno si prevede la presenza di oltre 800 operatori del settore tra medici, responsabili di cliniche private, rappresentanti di grandi centri ospedalieri, centri termali e medical spa, insieme per discutere sulle tendenze, lo sviluppo e le opportunità nel settore del turismo medico dell’immediato futuro.



Il progetto include anche una serie di eventi volti allo sviluppo del mercato medicale italiano ed internazionale, tra cui workshop e appuntamenti congressuali Ecm.