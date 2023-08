L’Alaska 2025 di Princess Cruises: torna il National Parks Cruisetour

15:31

Princess Cruises presenta la nuova stagione delle crociere in Alaska 2025 e conferma, dopo la prima introduzione nei programmi 2024, il tour esclusivo National Parks Cruisetour, un’avventura di 15 notti che porta i passeggeri in visita a 5 parchi nazionali in Alaska.

Gli ospiti possono esplorare il Glacier Bay, il Denali, il Wrangell-St. Elias, il Kenai Fjords National Parks e il Klondike Gold Rush National Historical Park a Skagway, combinando insieme una crociera Voyage of the Glaciers di sette giorni, viaggi in treno e più giorni a terra.



Oltre a questo viaggio, la programmazione Alaska 2025 inserisce fra le novità un viaggio di andata e ritorno di 22 giorni in partenza da San Francisco su Ruby Princess che coincide con il solstizio d'estate, una crociera di andata e ritorno di 17 giorni da Seattle sulla Grand Princess con tre giorni di osservazione panoramica del ghiacciaio e un nuovo viaggio di andata e ritorno di 16 giorni ‘Inside Passage’ con partenza da Los Angeles, nuovo homeport per i viaggi nelel terre ghiacciate.



Nel 2025, 7 navi Princess saranno impegnate sulla programmazione Alaska, inclusa per la prima volta la Caribbean Princess.