08:01

Una serie di consigli per i turisti in cerca di vacanze, soprattutto per chi si affida al last minute, arrivano da Cna Turismo e Commercio, che indirizza i viaggiatori d’agosto a rivolgersi alle agenzie per essere sicuri di non incappare in truffe o vacanze rovinate.

“Alla vigilia del grande esodo vacanziero, Cna Turismo e Commercio invita gli aspiranti turisti italiani a stare attenti alle truffe che si annidano nella rete, in particolare quelle legate alle prenotazioni “last minute” dice una nota della Cna.



Fra i campanelli d’allarme a cui fare attenzione, Cna Turismo e Commercio suggerisce di diffidare dei prezzi troppo bassi, di rivolgersi solo ai siti ufficiali di agenzie di viaggi, tour operator, strutture ricettive, società di trasporto e possibilmente valutabili attraverso recensioni di clienti e di affidarsi a sistemi di pagamento sicuri e magari con plafond dai limiti bassi.



Una segnalazione in particolare è quella di rivolgersi al sito a www.viaggiaresenzaproblemi.it che include le agenzie di viaggio “certificate” dall’Aiav (Associazione italiana agenti di viaggio), affiliata alla Cna.