Boscolo Tours: “Vince l’Egitto classico, cresce la domanda per l’autunno”

10:58

Il ritorno dell’Egitto è ormai una certezza e in casa Boscolo Tours crescono le richieste per la destinazione anche per l’autunno. Un’onda che l’operatore sta sostenendo grazie al lavoro di programmazione fatto negli scorsi mesi sulla meta.

“Per far fronte all’aumento della domanda Boscolo ha incrementato la propria offerta garantendo, grazie alla collaborazione con EgyptAir, un ampio contingente voli già dalla primavera 2023 e per tutta l’alta stagione da settembre a marzo, con partenze settimanali da Milano e Roma per Il Cairo, punto d’inizio dei tour più richiesti”, fa sapere il t.o. attraverso una nota.



Prodotto best seller si conferma ‘Il Cairo e la crociera sul Nilo’, itinerario classico di 8 giorni che include la navigazione lungo il Nilo; seguito dal tour ‘Egitto classico’.