Debutta a dicembre il Valtur Maldive JA Manafaru, il gioiello della linea Escape

11:26

Aprirà i battenti a dicembre il nuovo Valtur alle Maldive. Si tratta del Valtur Maldive JA Manafaru sull’atollo di Haa e si configura come la ‘punta di diamante’ della linea Escape dell’operatore.

“Avevamo l’ambizione di portare al mercato italiano qualcosa di unico e ci siamo riusciti. Questo prodotto che con orgoglio definiamo fuori dall’ordinario rappresenta la massima espressione della filosofia della linea Valtur Escape, e una convinta prosecuzione di un nuovo corso del marchio Valtur che vede, accanto all’offerta di vacanza contemporanea e trasversale dei Valtur Resort, un posizionamento deciso sui segmenti upscale e luxury con le linee Escape e Italian Lifestyle Collection – dice Roberto Pagliara, presidente del gruppo Nicolaus -. Dopo i successi del Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort, del Valtur Emerald Zanzibar Resort & Spa e del Valtur Mauritius Long Beach, siamo convinti di aver delineato un innovativo profilo di ospitalità, che desidera vivere insieme la qualità e l’eccellenza dell’hôtellerie e i nuovi concetti di lifestyle, parte essenziale della proposta di vacanza Valtur Escape”.



A partire dal 16 dicembre, a disposizione degli ospiti Valtur e della distribuzione un piano di trasferimento diretti da Roma, operati da Ita Airways, in connessione con voli dai principali scali italiani. All’arrivo a Malé, collegamenti in idrovolante o voli domestici e un breve tratto in barca di 15 minuti permetteranno di raggiungere la destinazione. L’attesa per il volo è nella lounge Premium con free wifi, buffet e assistenza ad hoc. In alternativa è possibile scegliere tra l’ampia gamma di collegamenti su Malé dei principali vettori internazionali.



Le caratteristiche del resort

Tra i plus del Valtur Maldives JA Manafaru, la capacità di interpretare il fascino e la tradizione della destinazione, da sempre elementi che rendono l’arcipelago dell’Oceano Indiano una delle mete preferite dalla clientela italiana.



Il senso di esclusiva unicità che lo caratterizza è lo stesso che si prova in relazione alla speciale formula di soggiorno: tutte le sistemazioni sulla terra ferma – in totale 84 – sono ville di oltre 150 metri quadrati, caratterizzate da una privacy totale e da elementi architettonico-stilistici che mixano sapientemente design contemporaneo con i richiami tradizionali maldiviani arricchite da una piscina indipendente e da ampi spazi esterni di ogni singolo edificio.



Fra le sistemazioni, si spazia dalle Grand Villa di oltre 1.300 metri quadrati, con tre camere da letto e accesso diretto a un tratto di spiaggia privato, agli Overwater, con piscina resort size privata, servizio di ristorazione preparata in house, zona fitness dedicata e sala massaggi privata.



Inoltre, la struttura prevede un butler dedicato per ogni sistemazione, raggiungibile 24 ore al giorno in real time via Whatsapp per qualsiasi necessità e per aggiornamenti in tempo reale sulle opportunità offerte dalla vacanza. Questa figura si completa con la presenza degli experience manager dell’Happiness team Valtur, costantemente a disposizione per essere il filtro costante ed efficiente tra l’ospite, la struttura e la speciale esperienza di soggiorno.