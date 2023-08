09:42

Msc Crociere ha introdotto un ulteriore plus al suo ‘Future Cruise Program’. Creato a vantaggio della distribuzione intermediata, l'upgrade recentemente effettuato consentirà alle agenzie di ottenere una commissione piena laddove un loro cliente decida di prenotare una nuova crociera mentre si trova a bordo di quella già acquistata.

Si tratta di un incentivo che, come si legge su travelpulse.com, andrà a produrre dei benefici anche per gli ospiti ai quali, a conferma del booking per il viaggio successivo, verrà richiesto un acconto ridotto. Questi godranno, inoltre, di una grande flessibilità per eventuali modifiche da apportare prima di finalizzare il pagamento. Infine, gli stessi potranno ricevere un credito di massimo 200 dollari da spendere in nave durante il loro prossimo itinerario. G. G.