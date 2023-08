Sporting Vacanze pronta ad ampliare l’offerta su Mauritius. Gli incentivi per le agenzie

10:12

Verrà ampliata nel corso della prossima programmazione invernale l’offerta di Sporting Vacanze sulla new entry di quest’anno nell’Oceano Indiano, vale a dire Mauritius.

“Si tratta di un’isola molto conosciuta per la varietà di offerta e per l’alto livello di standard alberghiero dei resort – commenta il generale manager Andrea Vannucci (nella foto) - e che il trade ci chiedeva di inserire nella programmazione da diverso tempo. Siamo quindi pronti per un inverno ancora più ricco di proposte da offrire ai nostri clienti, grazie alla collaborazione con le più importanti catene alberghiere presenti sull’isola: da LUX*, a Constance, a The Residence (per citarne alcune). L’obiettivo ora è di individuare un prodotto da inserire nella rosa delle nostre esclusive e stiamo lavorando in tal senso”.



Per supportare le vendite il tour operator ha messo a punto un’incentivazione per le agenzie che prevede una commissione del 16% che durerà per tutto il mese di agosto valida per prenotazioni in qualsiasi periodo dell’anno, alta stagione invernale inclusa.