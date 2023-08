Il ritorno delle crociere sul Nilo: Tui River Cruises fa il pieno di prenotazioni

14:01

Tutti pazzi per le crociere sul Nilo. Uno dei prodotti da sempre più apprezzati dell’Egitto classico è tornato in voga. E l’ennesima prova arriva da Tui River Cruises. L’operatore specializzato in crociere fluviali del colosso tedesco del turismo organizzato ha registrato un boom di vendite dopo aver introdotto nella programmazione l’itinerario ‘Legends of the Nile’.

La novità è diventata subito la soluzione più richiesta per l’estate e l’inverno 2024, riporta Travel Mole.



Grazie all’itinerario l’operatore ha messo a segno un record storico di vendite nel corso della scorsa settimana, registrando in un solo giorno un aumento del 170% delle prenotazioni sul 2022.



Gli itinerari ‘Legends of the Nile’ saranno operati da Tui Al Horeya, nave di lusso completamente rinnovata di recente. A partire dall’inverno 2024 la nave effettuerà viaggi di 7 notti all-inclusive con partenza da Luxor.