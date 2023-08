Fto: “Bene le norme contro il caro voli, ma ora rivedere il modello del trasporto aereo in Italia”

10:38

“Bisogna rivedere il modello del trasporto aereo in Italia”. Così Fto sui provvedimenti varati ieri dal Cdm. In una nota, il presidente Franco Gattinoni afferma che “le norme del Governo contro il caro voli tentano di conciliare due mondi: quello del libero mercato, nel quale vige il principio di domanda e offerta, e il diritto dei passeggeri alla mobilità”, ma “adesso è il momento di aggredire il problema alla radice, con un serrato confronto inter-istituzionale per ridisegnare le strategie del settore del trasporto aereo”.

“Accogliamo con favore l’attenzione del Governo alla tutela del turismo verso le isole e per garantire la continuità territoriale - aggiunge il presidente della Federazione del Turismo Organizzato -. Adesso sarà importante dar seguito al principio introdotto dalla norma che protegge il viaggiatore prevedendo pari condizioni tariffarie indipendentemente dal canale di prenotazione utilizzato, così da porre termine all’inaccettabile discriminazione a danno degli utenti che si affidano a intermediari professionali per l’acquisto dei viaggi”.