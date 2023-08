12:04

Si chiude definitivamente l’era Covid. Nella seduta di ieri il Consiglio dei ministri ha revocato l’obbligo di isolamento per i positivi.

“Abbiamo abrogato l’ultimo divieto che riguardava il Covid, ovvero il divieto di mobilità dalla propria abitazione e dimora per le persone che erano state sottoposte alla misura di isolamento perché risultate positive al Covid - ha commentato in conferenza stampa il ministro della Salute Orazio Schiallaci -. L’andamento epidemiologico, la disponibilità di vaccini e i farmaci non rendono più necessarie questa misura che peraltro negli ultimi tempi è stata di fatto largamente disattesa. Credo che questa sia una norma di buon senso, cancella le ultimi restrizioni legate all’emergenza sanitaria che abbiamo finalmente superato”.



Tra le prime reazioni, quella del presidente di Fto, Franco Gattinoni, che in una nota scrive: “Bene la fine dell’isolamento per i positivi al Covid, come da nostra richiesta”.