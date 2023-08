08:06

Cercasi ancora acquirenti per il Villaggio Pisticci, ex Club Med Metaponto, ubicato a Marina di San Basilio, in Basilicata. Italia Turismo ha deciso di prorogare i termini per la presentazione di eventuali manifestazioni di interesse, spostando la data ultima dal 31 luglio al 12 settembre 2023.

La società del Gruppo Invitalia detiene attualmente la proprietà di questo complesso, che si estende su un’area di circa 37 ettari e il cui progetto di ristrutturazione e riqualificazione prevede l’ampliamento delle unità abitative e la costruzione di una piscina, di due ristoranti, di un anfiteatro all’aperto, campi da tennis e da padel, con la finalità di realizzare un nuovo villaggio 4 stelle, con capacità ricettiva di 1.422 posti letto in 462 camere.



Un altro asset in cessione, sempre di proprietà di Italia Turismo, è costituito da terreni adiacenti al villaggio stesso, destinati a zona attrezzata per sport e tempo libero, a villaggi turistici ad unità ricettive e a fasce verdi per circa 5 ettari.