Si chiama Le Ragazze Viaggi, e nello spirito di questa adv romana c’è tutta l’energia delle due ragazze, appunto, che nel 2008 l’anno fondata. Cinzia e Manuela Rocchi oggi si definiscono ‘signore’, ma con lo stesso entusiasmo di 15 anni fa portano avanti il frutto del loro lavoro. “Eravamo nel settore già da diverso tempo, così abbiamo deciso di dar vita a una nostra agenzia”, spiega Cinzia. Nata nel quartiere Balduina della Capitale, nel 2014 è arrivata la filiale dei Parioli dove a fare da padrone di casa è Manuel, anche lui da sempre nel turismo e compagno di Manuela.

Le Ragazze Viaggi, al di là dei classici servizi, ha scelto recentemente di percorrere una via sempre più ricca di opportunità ossia quella che unisce i viaggi e il fitness. Un’idea sorta nella mente di Cinzia, amante dello sport e assidua frequentatrice della palestra, tanto che lo spunto è arrivato tramite la sua istruttrice di pilates. “Un giorno mi ha detto che sarebbe salita a bordo di una nave Grimaldi per un evento fitness”, racconta. “Al ritorno, dopo l’esperienza in traghetto, le ho proposto di organizzare addirittura una crociera fitness!”.



E così, ad aprile 2023 Le Ragazze sono salpate con Msc Seashore per un evento a tema che ha riscosso molto successo. Il prossimo step? Riproporlo. “A marzo 2024 andremo a Dubai a bordo di Msc Virtuosa e la partenza è già confermata, poi a maggio sarà il turno di Grecia e Turchia ma stavolta su Msc Divina e per questo itinerario siamo ancora in progress”.

L’accordo con Msc Crociere, come sottolinea Cinzia, ha preso vita per una naturale affinità sorretta dal lavoro del commerciale della compagnia e anche per una questione di gusto legata al rapporto qualità/prezzo con imbarcazioni moderne e confortevoli.

Nel futuro sono in cantiere altre iniziative, pure queste disegnate seguendo il fil rouge del ‘Quando i viaggi incontrano lo sport’. Un modo per catturare un cliente dinamico che ama girare il mondo e tenersi in forma, senza rinunciare al comfort dell’all inclusive e al piacere del relax.