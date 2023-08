08:35

I turisti italiani sono sempre più digitali e attenti all’ambiente. Questo il profilo dei connazionali in viaggio che traccia l’ultimo Global Travel Intentions Study pubblicato da Visa, che ha individuato le nuove tendenze di viaggio dei connazionali dopo la pandemia.



Entrando nel merito dei dati, il 42% dei viaggiaori italiani ha dichiarato di utilizzare lo smartphone per pagare quando si reca all'estero. Di questi, l’89% ha utilizzato la stessa carta per i pagamenti quotidiani, indicando come motivazioni principali la sicurezza e l'accettazione nei negozi.



Più attenzione per l'ambiente

Cresce la consapevolezza ambientale: il 55% degli intervistati ha dichiarato di aver cercato attivamente opzioni di viaggio più sostenibili per quanto riguarda l'alloggio (27%), la mobilità (25%), il comportamento di acquisto (24%) e i voli con minori emissioni di carbonio (24%).



Chi traina il turismo

Generazione Z e viaggiatori altospendenti guidano la ripresa del turismo, effettuando rispettivamente il 27% e il 23% di viaggi di piacere in più rispetto alla media nell'ultimo anno e scegliendo Francia, Spagna e Regno Unito come principali destinazioni europee.

La ‘flessibilità’ continua a essere desiderata anche dopo il periodo pandemico: 4 viaggiatori su 10 si dicono, infatti, disposti a pagare un prezzo più alto per godere di una maggiore flessibilità in caso di modifiche ai propri piani.