Viva Cruises lancia la programmazione 2024 con 280 crociere

12:55

Sono più di 280 le crociere in programma per il 2024 da parte di Viva Cruises, l’operatore specializzato negli itinerari fluviali su Reno, Meno, Danubio, Mosella e Senna.

L’anno in causa sarà anche quello del lancio della terza nave della flotta, Viva Enjoy, che verrà inaugurata nel mese di settembre del 2024. Si tratterà di un’unità gemella di Viva Two, lanciata quest’anno, con 95 cabine e tre ristoranti.



Per tutto il 2024, la compagnia di crociere fluviali con sede a Düsseldorf offrirà 85 diversi itinerari e oltre 280 crociere sulle sue otto navi. Ci saranno itinerari che andranno da brevi soggiorni di quattro notti in città e itinerari di Natale e Capodanno oltre al viaggio inaugurale di Viva Enjoy. Gli ospiti troveranno anche una vasta gamma di tour ed escursioni a terra nel nuovo catalogo per abbinare i viaggi offerti.



"Oltre ai nostri classici popolari, offriamo numerosi nuovi itinerari, esperienze e momenti speciali per il 2024 – commenta il coo Andrea Kruse -. Con l'entusiasmante lancio di Viva Enjoy il prossimo anno, avremo un totale di otto navi, tre delle quali navigano tutto l'anno, anche a gennaio, febbraio e marzo, mentre la maggior parte delle compagnie di crociera sono ancora in letargo. Questo ci consentirà di soddisfare la domanda sempre crescente di crociere fluviali".