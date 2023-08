08:35

Il settore dei viaggi d’affari è ripartito e si trova a un punto di svolta. È quanto emerge dal nuovo rapporto pubblicato da Mastercard ‘Navigating Global Business Travel’, realizzando coinvolgendo oltre 500 travel decision maker provenienti dai principali mercati di tutto il mondo.

Pubblicità

Secondo il 90% di questi, la crescente propensione verso modelli di lavoro ibrido e da remoto farà aumentare i viaggi di lavoro nei prossimi 10 anni, diversamente da quanto si prevedeva durante la pandemia, quando si decretava la fine dell’era delle trasferte e dei meeting in presenza. Quasi la metà degli intervistati - riporta traveldailynews.com - dichiara che i viaggi di lavoro saranno fondamentali per la crescita delle aziende, favorendo entrate e turnover.



Nuove priorità

Ci sono, però, alcune variabili che cambieranno profondamente il settore del business travel e le strategie delle aziende, soprattutto sul piano della gestione dei costi. Tra queste, oltre al lavoro ibrido, l’ascesa di tecnologie emergenti come l’Intelligenza artificiale, nuovi processi organizzativi e le aspettative dei dipendenti.



Variabili che renderanno necessario introdurre una nuova figura: quella del Chief Travel Officer, nelle cui mani dovrà ricadere interamente la gestione dei i processi di viaggio aziendali.



Nuova priorità sarà poi quella di dotarsi di carte virtuali mobili, per gestire le spese di viaggio dei dipendenti e dei non dipendenti. Per 9 intervistati su 10 saranno essenziali nei prossimi cinque anni per la maggior parte delle imprese per prenotare viaggi.



Intelligenza Artificiale

C’è poi l’IA. Su questo fronte, il 91% dei travel decision maker ha dichiarato di voler investire nella tecnologia e in sistemi di apprendimento automatico per offrire ai dipendenti un’esperienza più personalizzata nei prossimi cinque anni e per migliorare i processi di T&E (Travel & Expenses).



In ultimo, non potrà mancare un’attenzione verso la sostenibilità. Per 9 intervistati su 10 le pratiche Esg (Environmental, social, and corporate governance) sono già fondamentali per ridurre il proprio impatto ambientale e soddisfare le esigenze dei dipendenti.