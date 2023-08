09:08

La sicurezza è alla base di una vacanza serena. Lo ricorda Assoviaggi Confesercenti che, in una nota firmata dal suo presidente Gianni Rebecchi, consiglia ai viaggiatori di registrarsi su dovesiamonelmondo.it.

In aggiunta, si suggerisce caldamente di contattare la propria agenzia di viaggi e il t.o. per fronteggiare qualunque necessità, in virtù di un costante contatto diretto del turismo organizzato con la Farnesina e dunque per effettuare un eventuale pronto intervento.



"Una procedura semplice e rapida, ma fondamentale", sottolinea Rebecchi. "Invitiamo, inoltre, prima di partire a scaricare l’app dell’unità di crisi e a visitare il sito viaggiaresicuri.it per tenersi informati sulle destinazioni”. G. G.