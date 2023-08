08:03

Non solo camere doppie e servizi moltiplicati per due. Nello scenario turistico mondiale si stanno affermano i 'solo traveller', ovvero i viaggiatori in solitaria.

A dedicare ampio spazio all'argomento è travelweekly.com, che sottolinea come il fenomeno coinvolga sempre di più anche le donne, che rappresentano il target in maggiore crescita per questo tipo di viaggi.



I viaggi in solitaria, sottolinano i tour operator contattati dalla testata trade statunitense, hanno visto una notevole crescita in seguito alla riapertura dei viaggi dopo la pandemia. E sono molti i viaggiatori che decidono di intraprendere per la prima volta questo tipo di vacanza. Per alcuni operatori l'incremento arriva anche al 200%.



La tendenza del momento

Per diversi tour operator Usa viaggiare da soli è uno dei prinicpali trend post-pandemia.



Ma avventurarsi in solitaria non vuol dire viaggiare senza compagnia. Gli operatori infatti stanno vedendo una crescita delle prenotaizoni per gruppi di viaggiatori singoli.



Lo slogan è 'travel solo, not alone': una modalità che presuppone la capacità di organizzare viaggi in linea con le necessità di chi va in vacanza da solo.