Galapagos, allarme overtourism: i t.o. chiedono al Governo di gestire i flussi

11:33

Ci sono destinazioni che stanno raggiungendo i numeri pre-pandemia e ce ne sono altre che stanno bruciando ogni record; ma non è sempre un fatto positivo. Quest'ultimo caso è quello delle Galapagos, che hanno visto un aumento del 34% dei turisti rispetto al 2019.

Un flusso così consistente che sta creando problemi di gestione. Così, come riporta preferente.com, l'associazione internazionale dei tour operator delle Galapagos ha chiesto al Governo di migliorare la gestione dei turisti.



Secondo quanto riportato dal sito di informazione trade spagnolo, la regolamentazione degli accessi via nave non creerebbe problemi; la criticità invece sarebbero gli arrivi via terra.



Tra le misure richieste ci sarebbe quella dell'incremento del costo per l'accesso al parco, in modo da portare a una 'crescita zero' dei turisti.



Per avere un'idea del trend bisogna tenere conto che nel 2010 le Galapagos hanno accolto 170mila visitatori, diventati 270mila nel 2019. A marzo di quest'anno gli accessi avevano già superato del 34% quelli dello stesso mese del 2019.