08:35

Il Ministero del Turismo ha pubblicato sul proprio sito una serie di Faq riguardanti la presentazione delle domande per i sostegni ad agenzie di viaggi e tour operator. Si tratta dei contributi a fondo perduto, ovvero gli ormai famosi 39 milioni destinati a far fronte ai danni subiti dal turismo nel corso della pandemia.

Il primo dato da sottolineare è che non esiste alcun click day. Inoltre, come si legge nel documento pubblicato dal ministero, l'ordine cronologico con cui vengono inoltrate le richieste non ha alcun effetto sul calcolo delle somme da corrispondere.



Le modalità di presentazione

Altro elemento importante da sottolineare è che non è necessario alcun intermediario per inoltrare l'istanza. Tuttavia è possibile effettuare la richiesta tramite un intermediario (ad esempio il commercialista) nel caso in cui il titolare dell'impresa non sia dotato di Spid.



Attualmente l'elenco delle domande risulta ancora in fase di aggiornamento, non è dunque da escludere che eventuali altre questioni siano affrontate successivamente.



Le domande vanno inoltrate sulla piattaforma disponibile a questo link. Per inoltrare le richieste c'è tempo fino alle ore 12 del 22 settembre prossimo.



L'elenco completo delle Faq è disponibile a questo indirizzo.