Crociere: le trimestrali record incoraggiano le compagnie Usa

18:00

Oltreoceano il secondo trimestre delle compagnie da crociera sta infondendo grande ottimismo ai player del settore. Alcune delle quali stanno anche rivedendo al rialzo le stime sugli utili di fine anno.

Come riporta travelweekly.com Jason Liberty, ceo di Royal Caribbean Group, ha affermato: "Ciò che è stata una sorpresa per noi è stata la nostra capacità di continuare ad aumentare i prezzi e la domanda continuando a raggiungere livelli più alti - significativamente più alti - di quanto abbiamo visto nei periodi precedenti". La compagnia ha rivisto le aspettative sugli utili aumentando del 33% le stime per l'intero anno, dopo aver registrato utili per 349 milioni di dollari.



Norwegian Cruise Line ha segnato un utile netto di 86 milioni di dollari nel trimestre, aumentando del 14% la previsione per fine anno.



Carnival invece ha segnato il massimo storico di prenotazioni per crociere future e per ricavi, sempre nel secondo trmestre.



Cifre che offrono più di una boccata d'ossigeno al comparto.