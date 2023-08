08:34

Per l'Agenzia delle Entrate è tempo di riprendere l'attività. Mentre molti italiani si godono gli ultimi scampoli di ferie, le vacanze del Fisco sono già finite ed è nuovamente ora di fare i conti con le scadenze.

Dopo la pioggia di appuntamenti di ieri, 21 agosto, venerdì 25 agosto sarà la volta dell'invio degli elenchi Intrastat per gli operatori intracomunitari con obbligo mensile. Come ricorda corriere.it il mese di riferimento per le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di soggetti Ue è quello di luglio.



Ma non è ancora finita: il 31 agosto arriverà il termine della terza rata per i soggetti non titolari di partita Iva.



La raffica di versamenti

Nel complesso, l'ultimo giorno del mese sono in programma 40 versamenti, che si vanno ad aggiungere ai 148 previsti per il 21 agosto, ovvero l'ultimo giorno utile per mettersi in regola con le scadenze mensili canoniche, cui si sono aggiunte quelle relative alla sospensione dei pagamenti previsti tra il primo e il 20 agosto.



Si è trattato in sostanza degli adempimenti Iva per i contribuenti trimestrali, oltre ai versamenti relativi alle imposte dirette. Per i sostituti d'imposta erano in calendario 30 versamenti per le ritenute alla fonte di luglio.