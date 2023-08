08:03

Dopo le Faq (probabilmente in aggiornamento) pubblicate qualche giorno fa, il Ministero del Turismo prosegue con le informazioni sull'ìnoltro della domanda per i ristori destinazioni ad agenzie di viaggi e tour operator in relazione alle perdite di fatturato legate allo stop ai viaggi dichiarato per far fronte alla pandemia.

In seguito all'attivazione della piattaforma per l'inoltro delle richieste, il Ministero ha pubblicato sul proprio canale youtube un tutorial per l'inoltro della domanda: il video può essere visto a questo link.



I 39 milioni

Si tratta in sostanza dei famosi 39 milioni da distribuire tra le agenzie di viaggi e i tour operator come finanziamento a fondo perduto, dunque senza necessità di restituzione.



Pochi giorni fa il Ministero aveva anche pubblicato una serie di chiarimenti sull'inoltro della domanda, precisando tra l'altro che non esiste un 'click day' e che l'ordine di presentazione delle domande non avrà nessun effetto ai fini del riconoscimento delle somme.



Per presentare la richiesta, da inoltrare alla piattaforma a questo link, c'è tempo fino alle 12 del 22 settembre prossimo.