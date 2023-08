Sicurezza all’estero, Booking.com sigla la collaborazione con la Farnesina

11:59

Una tutela in più per gli italiani in viaggio all’estero. Booking.com ha avviato una collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e delle Cooperazione per poter supportare i clienti con notizie e consigli sulle destinazioni di arrivo.

I viaggiatori che prenotano il loro viaggio con Booking.com riceveranno dunque nella conferma della loro prenotazione un link a una pagina dedicata sul sito dell'Unità di Crisi, che fornirà le informazioni necessarie per viaggiare in sicurezza.



"Offriamo servizi all'avanguardia"

Il vicepresidente e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani si dice molto soddisfatto dell’iniziativa: “Il Ministero degli Affari Esteri - aggiunge - può continuare a offrire servizi all'avanguardia per i nostri viaggiatori. Siamo sempre impegnati a esplorare modi migliori per promuovere gli strumenti dell'Unità di Crisi e la collaborazione con Booking.com contribuirà a diffondere informazioni utili sui viaggi attraverso i nostri servizi innovativi".



I link a disposizione

Avendo accesso alla pagina dedicata, gestita dall'Unità di Crisi, i viaggiatori potranno poi aprire i link ai vari servizi e risorse offerti dal Ministero degli Affari Esteri, tra cui 'Viaggiare Sicuri' e 'Dove Siamo Nel Mondo'. La pagina offrirà informazioni su cosa fare in caso di furto dei documenti di viaggio, sui requisiti d'ingresso e sulle crisi in atto, con l'obiettivo di fornire ai viaggiatori che utilizzano Booking.com una consulenza ufficiale facilmente accessibile, prima che si mettano in viaggio e a cui possano fare riferimento in caso di situazioni di emergenza durante il loro soggiorno in un altro Paese.



“Anche se la stragrande maggioranza dei viaggi si svolge senza problemi - osserva Alberto Yates, direttore regionale di Booking.com - è importante che i viaggiatori possano essere informati sia prima che durante il loro soggiorno, in modo semplice e intuitivo”.