di Gaia Guarino

08:35

Le scuole non si sono ancora aperte ma in molti sono già con il calendario alla mano per controllare i ponti e le festività che ci accompagneranno tra la fine del 2023 e il 2024.

E così, in attesa che le campanelle inizino a suonare dall'11 settembre in poi (nella provincia autonoma di Bolzano si tornerà in classe il 5 settembre), vale la pena segnare in agenda le opportunità per prolungare le proprie vacanze con qualche giorno di riposo extra. Sarà un anno di super ponti a cominciare dal 1° novembre, un mercoledì, che indurrà diverse scuole d'Italia a protrarre lo stop alle lezioni fino al weekend.



A dicembre, l'Immacolata cadrà di venerdì ma i milanesi approfitteranno anche del giovedì 7 dicembre per le celebrazioni di Sant'Ambrogio e 4 giorni 'off'.



Le vacanze di primavera

Come riporta corriere.it, bisognerà attendere il 25 aprile e il 1° maggio per un ponte da record, ovviamente a discrezione delle singole regioni e dei genitori degli studenti che potrebbero farsi complici di un paio di assenze a scuola per tirar fuori un'intera settimana di break. Occasione persa, invece, per il 2 giugno che sarà domenica. Ma per quella data, ormai a ridosso dell'estate, i banchi di scuola torneranno rapidamente a svuotarsi a prescindere dalle ricorrenze.