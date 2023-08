Kibo svela i segreti della sua nuova meta: Ras al Khaimah

10:02

Kibo porta gli italiani alla scoperta della nuova meta Ras al Khaimah, con un programma che abbina l'emirato a Dubai e che verrà proposto fino a dicembre 2023.

A Dubai il soggiorno è previsto all’Address Sky View, in pieno centro città: una struttura con suite che si contraddistingue per il suo design e la piscina panoramica, una Spa e diversi ristoranti.



A Ras Al Khaimah le strutture selezionate sono invece il The Ritz Carlton Al Wadi Desert e il The Ritz Carlton Al Hamra Beach. Il primo, nel mezzo del deserto, è un hotel upper level ispirato alle tende beduine e da cui si può partire per un’esperienza nel deserto in 4x4. Il The Ritz Carlton Al Hamra Beach, invece, sorge direttamente sul mare ed è composto da spaziose ville private all’interno di un giardino, che garantisocno agli ospiti il massimo della privacy.