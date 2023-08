Quanto vale il green: turisti disposti a pagare di più per viaggi sostenibili

10:17

Nonostante il caro vita, ben l'80% dei viaggiatori sarebbe disposto a spendere il 10% in più per viaggi sostenibili. A rivelarlo è il rapporto Euromonitor, che fa luce sul fenomeno dei viaggi 'green'. E che sottolinea anche come una quota non indifferente (il 41%) sia disposta a pagare addirittura il 30% per tutelare l'ambiente.

L'indagine di Euromonitor analizza anche, tramite il Sustainable Travel Index, le destinazioni più 'green': l'Europa domina questa classifica con i primi 17 posti. Sul gradino più alto, come già accaduto in passato, la Svezia, seguita da Finlandia e Austria. La new entry della top ten di quest'anno è l'Uruguay, che sale di 15 posizioni.



Per quanto riguarda gli ultimi 5 anni, le destinazioni che hanno visto i maggiori miglioramenti, sottolinea traveldailynews.com, sono l'Egitto e le Maldive.



Il destino del green

“Guardando al futuro - commenta Caroline Bremner, responsabile viaggi di Euromonitor International -, il Sustainable Travel Index evidenzia la tecnologia verde e la digitalizzazione del viaggio del viaggiatore come due modi infallibili per contribuire a raggiungere la strada verso l'impatto zero. La collaborazione con nuove start-up nel settore delle green technology potrebbe contribuire a spianare la strada a un futuro dei viaggi più verde e pulito”.