È indubbio che nel corso del 2022 la travel industry abbia vissuto una vera e propria rinascita dopo gli anni bui della pandemia. Dagli hotel alle società di noleggio auto passando per compagnie aeree e Ota, il settore è complessivamente in netta ripresa.

Il secondo report annuale 'Big Book of Travel Data' pubblicato da Allianz in partnership con IdeaWorksCompany fa un'analisi approfondita del fenomeno mettendo a confronto (per ogni segmento) i ricavi del 2021 e del 2022.



Le performance dei comparti

Le Ota, per esempio, hanno registrato un incremento del 32,8% passando da un fatturato totale di 288,4 miliardi di dollari nel 2021 a 383,1 miliardi l'anno seguente. Anche l'hospitality, come riporta travelpulse.com, ha visto un'impennata del 46,5% con i 10 più importanti gruppi alberghieri guadagnare 136,1 miliardi nel 2021 e fino a 199,3 miliardi nel 2022.



Infine, per quanto riguarda le aziende di rental car, la variazione in positivo stimata sulla top 10 del comparto tocca quota +25,9% con un fatturato di 59 miliardi di dollari nel 2022.



Gaia Guarino