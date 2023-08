Costa Crociere a Palermo con il 'No Mafia Tour'

09:49

Costa Crociere e Palermo insieme a sostegno del movimento antimafia Addiopizzo.

La compagnia di crociere ha scelto, infatti, di proporre ai propri ospiti a bordo di Costa Smeralda un itinerario cittadino carico di significato. Ogni giovedì, in occasione della tappa nel capoluogo siciliano, si potrà partecipare al 'Palermo No Mafia Tour', una passeggiata nel centro storico di Palermo alla scoperta dei luoghi-simbolo della ribellione al racket e alla malavita.



L'iniziativa, come riporta palermotoday.it, è realizzata in collaborazione con Addiopizzo Travel, cooperativa sociale e t.o. sorto nell’ambito del movimento Addiopizzo al fine di supportare un turismo etico e responsabile. L'escursione tra le vie che portano verso il Muro della Legalità, la Cattedrale, il Tribunale, Piazza della Memoria dura circa tre ore.



Gaia Guarino