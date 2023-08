09:34

Eliseo Capretti (nella foto) interviene in merito al recente accordo sottoscritto da Booking.com e dalla Farnesina, che prevede che chi prenota sul sito dell’Ota riceverà un link a una pagina dedicata sul sito dell’Unità di Crisi con tutte le informazioni necessarie per viaggiare in sicurezza.

Indirizzandosi in una lettera aperta ai presidenti di Fiavet nazionale e Fiavet Trentino, il managing director di Ocean Viaggi sottolinea come “Nello spirito di collaborazione che ho sempre avuto con Fiavet vorrei porre l’accento sull’accordo Booking.com e Farnesina. Ritengo che la nostra federazione debba farsi interprete di una richiesta analoga atta a dare servizio ai clienti delle agenzie di viaggi e di fatto a non discriminarle, dato che questo servizio di Booking.com ci vedrebbe perdenti nella presenza categoriale al fianco dei clienti”.



Capretti approfitta dell’occasione per ribadire “una vecchia richiesta apparsa in epoca Covid su TTG Italia a firma Fiavet, dove si auspicava una federazione delle associazioni di agenzie di viaggi. La cosa sarebbe estremamente utile e necessaria per l’intera categoria, fermo rimanendo il vecchio assioma che recita ‘Chi divide impera’ e noi purtroppo siamo troppo divisi”.