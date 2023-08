Viaggia con Carlo, due spedizioni autunnali in Nepal

11:55

Nella bucket list delle esperienze di chi pratica abitualmente il trekking e ama l’outdoor, anche in maniera amatoriale, non può mancare l’Himalaya. È nelle valli che circondano le cime dell’Everest, del Lhotse o dell’Annapurna che prendono forma mondi tutti esplorare, toccati dalle proposte autunnali di Viaggia con Carlo.

Si tratta du percorsi di diversa tipologia che portano a conoscere aspetti inconsueti del Nepal.

Campo base Everest e Santuario dell’Annapurna sono le due spedizioni pensate per gli amanti del trekking e delle esperienze once in a lifetime.

In particolare, Campo base Everest, con partenza unica dal 15 al 30 ottobre 2023, propone sedici giorni di avventura nella natura wild della Valle del Khumbu, ai piedi delle cime più alte del mondo; il più classico dei trekking, destinazione Campo base Everest. Si scoprirà la valle abitata dalla popolazione degli sherpa, sperimentando una cultura fatta di cibo, lingua, riti.

Il cammino proseguirà poi verso alcune cime non tecniche sopra i 5.500 metri fino a giungere ai piedi del grande Sagarmatha. I partecipanti non saranno più di 12.



Seconda proposta alla scoperta dell’Annapurna, con partenza unica dal 15 al 30 ottobre. Ai piedi di questo massiccio si apre il Santuario dell’Annapurna, una vallata unica per la varietà di climi che si incontrano percorrendola. Si attraverseranno foreste di conifere che ci portano fino al campo base.

La strada del ritorno a valle, però, riserva altre sorprese, come le piscine di acqua termale bollente di Jhinu Danda poste lungo il fiume, un regalo di fine trekking perfetto a cui seguiranno visite alle città di Bhaktapur, Patan e ovviamente Kathmandu. Sempre 12 il numero di partecipanti massimo.