Germania: ad agosto frenata delle vendite in agenzia

12:44

Durante il mese di agosto, gli agenti di viaggi in Germania hanno rilevato un calo delle vendite durante il mese di agosto, descritto come moderato nell'ultimo rapporto sul trend delle vendite reso noto da fvw|TravelTalk.

Come rileva Hosteltur, secondo l'indice Dr. Fried & Partner, la valutazione complessiva della situazione attuale nella distribuzione dei servizi di viaggio sul mercato tedesco è più negativa rispetto a luglio. La metà delle 114 agenzie di viaggi che hanno partecipato al sondaggio di agosto continuano tuttavia a valutare positivamente la propria situazione attuale, rispetto al 52,7% del mese precedente.



Il 40,4% delle imprese di distribuzione viaggi consultate ritiene invece soddisfacente la situazione attuale. Si tratta di 1,5 punti percentuali in meno rispetto a luglio. D'altro canto, secondo la stessa fonte, la percentuale di coloro che definiscono ‘difficile’ la situazione delle vendite è aumentata dal 5,4% di luglio al 9,5% di agosto.



In agosto, per la prima volta quest'anno, la fiducia nelle agenzie di viaggi è leggermente scesa a causa del calo delle vendite di servizi di viaggio. Ma il barometro continua a indicare un umore migliore rispetto al 2019.