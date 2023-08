di Gaia Guarino

08:04

Il Club Med di Cefalù, formato da Villette Deluxe con terrazza privata, rappresenta uno dei fiori all’occhiello del t.o. Non coinvolto negli incendi che hanno colpito la Sicilia nel mese di luglio, come commenta Rabeea Ansari, managing director Southern Europe & emerging markets, è l’unico resort della gamma Exclusive Collection nel Mediterraneo che anche quest’anno sta avendo un boom di prenotazioni.

“Quest’estate è previsto un tasso di occupazione del 90%, dato che è destinato a salire con il booking last minute”.

Per quanto riguarda il mercato Italia, Club Med Cefalù ha registrato un +2% di prenotazioni rispetto al 2022, e ancora la stagione non si è conclusa.



“La clientela è internazionale - sottolinea Ansari -. Troviamo infatti francesi, italiani, tedeschi, americani, israeliani e viaggiatori di tante altre nazionalità”.

Il Club Med Exclusive Collection di Cefalù, sarà teatro dell’annuale convention per gli adv Trident Club organizzata dall'1 al 4 ottobre in collaborazione con i partner globali.