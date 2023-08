GB Viaggi apre al mercato Usa: accordo con Conrad e Hilton

09:43

GB Viaggi apre al mercato americano con un accordo esclusivo per avviare il processo di internazionalizzazione dell’azienda, coinvolgendo gruppi quali Conrad Hotels & Resort, Hilton e DoubleTree by Hilton.



“Una svolta sul lungo raggio per far decollare il mercato del turismo outgoing – afferma Francesco Saraco, ceo di GB Viaggi – ma soprattutto, una sfida importante che vede l’azienda impegnarsi per l’internazionalizzazione e la conquista del mercato Usa”.



La prima struttura ad entrare nel portfolio del tour operator è il Conrad Fort Lauderdale Beach, situato nell'esclusivo quartiere di North Beach della città di Fort Lauderdale. Questo luxury hotel è stato scelto per soddisfare i bisogni delle famiglie che vogliono organizzare un viaggio in una delle zone più vivaci della Florida anche con bambini.



Il secondo hotel ad entrare a far parte della rosa delle strutture ricettive è il DoubleTree by Hilton Grand Hotel Biscayne Bay, un grattacielo situato sul lato nord del centro di Miami, all’interno dell’Arts & Entertainment District, affacciato sulla baia di Biscayne, vicino a Sea Isle Marina.



L’accordo con alcuni dei gruppi più famosi al mondo consentirà alla GB Viaggi di offrire servizi di consulenza specializzata nella pianificazione di viaggi su misura negli Stati Uniti d’America. La scelta della destinazione rappresenta un passo fondamentale per offrire servizi di alto livello a una clientela sempre più internazionale.

L’obiettivo del tour operator infatti è quello di aprire una nuova sede operativa a Miami.



“Un’opportunità senza precedenti per espandersi a livello globale. Un’avventura che siamo sicuri di far decollare nel giro di pochi mesi grazie alla voglia di metterci in gioco su ciò che sappiamo fare meglio – aggiunge Saraco – e avevamo voglia di farlo con una nuova sfida, quella di internazionalizzare l’azienda e partire alla conquista del mercato turistico statunitense. Siamo convinti che ci sia spazio in questa realtà e che la risposta a questo nuovo progetto ne sarà la dimostrazione”.