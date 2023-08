Utat Viaggi, al via la programmazione invernale sugli Stati Uniti

11:43

Utat Viaggi torna in pista con la programmazione autunno-inverno 2023-24. Sul sito dell’operatore è infatti disponibile l’offerta relativa agli Stati Uniti.

Numerose sono le proposte per un viaggio negli Stati Uniti, alla scoperta delle destinazioni americane più richieste nei mesi invernali a partire da New York. La metropoli viene proposta con partenze speciali Firmate Utat e con accompagnatore dall’Italia ma anche con Partenza di gruppo Garantita, Partenze speciali per i ponti invernali e il Capodanno, oltre naturalmente ai soggiorni in libertà in città.



Per l'autunno, come ricorda il direttore commerciale Arianna Pradella, non mancano i ‘must’ di stagione: “Lo speciale Halloween e il Thanksgiving a New York, iniziative che riscuotono sempre molto successo e permettono di immergersi nella magica atmosfera americana di queste festività”.