08:04

“Siamo ripartiti”. Enrica Montanucci (nella foto) presidente di Maavi, sottolinea come la stagione invernale stia catalizzando le prenotazioni dei viaggiatori italiani.

In un post pubblicato su Facebook, Montanucci parla di “pratiche, richieste e inverno in piena esplosione... allora non era una bolla? Dobbiamo davvero pensare che, tra i danni sempre più diffusi dell'online, degli abusivi, la gente è definitivamente tornata in agenzia? Dai numeri decisamente sì. Ma anche analizzando le vendite si nota una presenza di mete prima assolutamente fai da te. Capitali europee, isolette della Grecia... città spagnole... sono sulle nostre scrivanie..”..



“E allora? – si chiede Montanucci -. È questo il momento di dimostrare quale sia il valore aggiunto inestimabile della nostra professionalità, e che garanzie dia rivolgersi a noi. Sottolineatelo, rimarcatelo, sorridete e dite sì... ieri ho confermato una pratica ad un cliente di Genova perché la sua agenzia aveva detto (senza verificare) che non c'era nè posto in volo né in hotel. Tutto falso. Cinque minuti e confermata la pratica senza nemmeno richiesta impegnativa... e messi in tasca 350 euro. Non un capitale. Ma un nuovo cliente. Che vale oro... E se lo posso fare io, che credetemi ho da fare tantissimo, lo possiamo fare tutti. Basta ricordarsi che un no produce nulla...”.