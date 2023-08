Veneto, Caner: “Passo avanti nella gestione dell’attività delle agenzie online”

12:00

Il consiglio regionale del Veneto ha dato il via libera al disegno di legge approvato dalla giunta a fine luglio, che introduce delle modifiche innovative nel mondo dell’intermediazione turistica.

“Abbiamo disciplinato l’attività delle agenzie di viaggi online – spiega l’assessore al Turismo della Regione Veneto, Federico Caner -. In aula abbiamo chiarito gli aspetti tecnici che garantiscono il medesimo controllo che viene effettuato alle agenzie che hanno una sede fisica. Quindi, le regole definite dalla legge regionale valgono da ora anche per le agenzie online. Per noi si tratta di un’opportunità in più e non di concorrenza sleale. Così ampliamo il mondo dell’offerta, consentendo la vendita di pacchetti turistici anche attraverso la sola modalità online, oltre a quella effettuata tramite i canali tradizionali”.



Il disegno di legge ha modificato la norma sulle agenzie turistiche, introducendo la possibilità di operare anche esclusivamente online e quindi senza essere più tenute ad avere anche sedi aperte al pubblico.



“È un’apertura che risponde alle nuove esigenze di mercato, all’aumento dei costi di esercizio e di investimento ed è frutto di un costante confronto con le categorie, specialmente con la Fiavet che si è dimostrata sempre disponibile al dialogo, specialmente su questa decisione che riguarda il mondo dell’intermediazione”.