10:52

Azemar potenzia lo staf commeciale. Dallo scorso 1 settembre infatti è entrato in squadra anche Massimo Ravaglia, che ricoprirà il ruolo di area sales per il Triveneto.

Massimo Ravaglia ha maturato un’esperienza trentennale nel mondo del turismo, sia come commerciale sia come accompagnatore turistico per alcuni tour operator.



Con questa mossa Azemar rafforza la propria forza vendite, arrivando a contare dieci area sales distribuiti su tutto il territorio nazionale e nel Canton Ticino.