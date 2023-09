Nuovo chief commercial officer per Allianz Partners: Massimo Sibilio

16:32

Allianz Partners ha un nuovo chief commercial officer: Massimiliano Sibilio, che ha preso il posto di Emanuele Basile portando in dote un’esperienza ventennale nei settori insurance e travel.

Il manager ha assunto dal primo di questo mese la responsabilità delle vendite di tutti i prodotti per tutte le linee di business (Travel, Mobility, Health e Home & Easy Living), oltre all’incarico di gestire e sviluppare nuove relazioni strategiche con i business partner di Allianz Partners in Italia.



“Per me - commenta il neoeletto - sarà importante continuare il percorso intrapreso da anni da Allianz Partners, con l’obiettivo di offrire soluzioni che aggiungono valore alle attività dei nostri business partner. Questo ci consente di contribuire a migliorare la customer experience dei loro clienti grazie a soluzioni che garantiscono sicurezza e serenità e che facilitano ogni momento della loro vita”.



Da Valtur a Europ Assistance

Massimiliano Sibilio, laureato in Business Administration all’Università Bocconi di Milano, nel 2006 ha intrapreso il suo percorso nel settore travel in Valtur dove ha ricoperto, tra gli altri, il ruolo di responsabile marketing. Nel 2011 ha invece iniziato la sua esperienza in ambito insurance entrando in Europ Assistance, dove nel 2022 è diventato responsabile delle linee di prodotto Travel e Personal.