Hotelbeds verso lo sbarco in Borsa: capitalizzazione da 5 miliardi

19:32

Hotelbeds si prepara ad approdare sul mercato azionario con un'offerta pubblica grazie alla quale potrebbe arrivare a 5 miliardi di capitalizzazione.

Come riporta Hosteltur l'eventuale quotazione sulla piazza di Madrid è attualmente oggetto di valutazione da parte di Morgan Stanley ed Evercore.



Da sottolineare che dall'inizio del 2023 il colosso delle banche letti ha registrato un notevole rimbalzo della domanda, realizzando le migliori 2 settimane della sua storia per quanto riguara il fatturato tra il 9 e il 22 gennaio. Hotelbeds riceve 4 miliardi di richieste di ricerca al giorno; per un confronto, basti pensare che Google ne riceve 9 miliardi.