11:01

Una convention più anticonvenzionale che mai per Idee per Viaggiare, che quest’anno trasforma il suo tradizionale appuntamento di incontro con agenzie di viaggi e tour operator in un evento worldwide.

L’operazione, che va sotto il nome di Unconvention World Tour 2023 e partirà il prossimo 26 settembre, porterà circa 200 agenti di viaggi in Paesi diversi, con una partenza in contemporanea, per poi ritrovarsi tutti insieme virtualmente per una sessione di incontro comune. Un’idea e un investimento che inaugura una serie di iniziative dedicate agli adv che saranno organizzate tra la fine del 2023 e il 2024.



“Lo scorso anno il primo bisogno che gli agenti di viaggi hanno manifestato – come tutti del resto – era di potersi nuovamente rincontrare in presenza; così nell’ottobre 2022 abbiamo organizzato la Convention a Roma, con una serata che ha aperto le porte della nostra nuova sede – spiega il ceo di Idee per Viaggiare Danilo Curzi -. Il secondo bisogno emerso era di toccare con mano i cambiamenti, di conseguenza il prodotto. Abbiamo così immaginato di portare tanti agenti fidelizzati in diverse parti del mondo, in contemporanea e in connessione tra di loro, per diventare testimonial credibili agli occhi dei loro clienti. E perché bisogna sognare per far sognare.”



I 13 itinerari

Saranno 13 gli itinerari per gli agenti coinvolti, che toccheranno Australia, Giappone, USA West Coast, Canada, Messico, Mauritius, Seychelles, Maldive, Thailandia, Tanzania, Zanzibar, Oman, Giordania, Doha e Dubai. Le partenze sono tutte previste il 26 settembre e i ritorni il 6 ottobre.



Gli agenti si muoveranno in gruppi di circa 15 persone, ciascuno con due accompagnatori di Idee per Viaggiare, e i viaggi saranno l’occasione per incontrare product manager, responsabili commerciali, addetti al booking e all’operativo con cui ci si interfacciano telefonicamente.



Nel corso di ogni viaggio verrà rivelata e lanciata una novità di prodotto. Inoltre, la sera del 27 settembre, tutti i partecipanti si connetteranno in video dalle diverse parti del mondo per partecipare insieme a due eventi live tra Dubai e Doha; durante la serata verrà spiegato il valore di questa convention, si parlerà di prodotto, di persone, di strategie per l’anno nuovo e non mancheranno le sorprese.



Unconvention World Tour 2023 sarà possibile grazie al supporto di circa 50 partner internazionali: compagnie aeree, Dmc, catene alberghiere che hanno rinnovato la loro fiducia al tour operator.

Elemento integrante di questa straordinaria avventura è il taglio social. Gli agenti partecipanti, tutti molto attivi e seguiti a livello social, saranno invitati a creare contenuti da veicolare sulle proprie pagine e profili, sia in tempo reale sia, a loro discrezione, successivamente.



“La finalità di un progetto così particolare è quella di estendere il più possibile la visibilità di destinazioni e di proposte turistiche – spiega Paola Schiavone, responsabile marketing -. I 200 agenti, nelle vesti di IPV travel ambassador, vivranno molte esperienze, arricchenti come professionisti e come persone; condividerle con la propria community, valorizzarle tramite la comunicazione social rappresenterà una leva innovativa nel settore del tour operating, una modalità che può colpire target più ampi di consumatori”.