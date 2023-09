Kiriacoulis Holiday lancia la piattaforma b2b per i charter nautici

14:45

Dalla Toscana arriva la prima piattaforma per il booking online di charter di barche per agenzie di viaggi.

Pubblicità

La piattaforma b2b attualmente comprende oltre 400 imbarcazioni nel Mediterraneo e una ventina ai Caraibi ed è il risultato del lavoro di Kiriacoulis Holiday, operatore toscano attivo nel comparto della charterizzazione delle barche.



Nata per soddisfare le esigenze del network Geowellcome Travel con il quale ha un accordo, ma aperta a tutte le agenzie di viaggi che siano interessate a commercializzare le vacanze in barca, la piattaforma è la prima a rispettare il codice del turismo e dispone della modulistica Astoi, di cui Kiriacoulis Holidays è socio.



Le vacanze da trascorrere in barca rappresentano una proposta ideale per la vendita in adv; purtroppo ad oggi le agenzie non hanno dimestichezza con questo prodotto di nicchia che riconosce buone commissioni e ha bisogno di rapporto umano per essere venduto.



Kiriacoulis opera anche nella formazione delle agenzie sino a conseguimento della patente nautica a condizioni di favore. Realizza anche educational, il prossimo in Grecia dal 21 al 28 settembre con due catamarani.



Lo staff di Kiriacoulis Holiday sarà presente a TTG Travel Experience nell’area Astoi, di cui il t.o. è membro, e sarà lieto di incontrare gli agenti di viaggi interessati a conoscere la piattaforma e le condizioni commerciali per collaborare al progetto.



“La piattaforma sarà accessibile con collegamento diretto a tutte le agenzie soprattutto straniere - spiega al Sole 24Ore Luciano Rigli, amministratore di Kiriacoulis Holiday -. Ad oggi ci sono circa 450 imbarcazioni, dopo le fiere autunnali e invernali ce ne dovrebbero essere circa mille500, di cui 200 nell’arcipelago toscano”.



“Vogliamo essere strumento per lo sviluppo del turismo nautico, grazie al fatto che questa nicchia di mercato viene portata nelle agenzie di viaggi. Il charter nautico è volano dell’economia costiera, ma soffre per il problema dei posti barca.



L’ampliamento del porto di Punta Ala e il nuovo porto turistico della Chiusa a Piombino dovrebbero iniziare a dare stabilità al settore e la piattaforma generare nuovi flussi turistici”.